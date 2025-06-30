الهجمات على إيران
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مباحثات تركية مع قادة حماس
في أخبارنا لهذا اليوم: رئيس الاستخبارات التركي يبحث مع قادة حماس الوضع في غزة، وقصف إسرائيلي يستهدف مناطق تؤوي نازحين
مباحثات تركية مع قادة حماس / TRT Global
30 يونيو 2025

رئيس الاستخبارات التركي يبحث مع قادة حماس الوضع في غزة، كما ناقش الجانبان الجهود التي تبذلها تركيا مع المجتمع الدولي لإنهاء المأساة الإنسانية والدمار في القطاع، وضمان عبور المساعدات فورا.

سلسلة غارات عنيفة للاحتلال استهدفت منازل ومدارس تؤوي نازحين، وأدت إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين على الأقل وإصابة عدد آخر في جباليا البلد ومدينة غزة، إضافة إلى قصف نقطة توزيع مساعدات وسط القطاع.

برنامج طهران النووي يحتاج إلى سنوات لإعادته.. هذا ما قاله مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف، مشيرا إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية دمرت منشأة تحويل المعادن الوحيدة في إيران.

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