الحرب على غزة
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بصواريخ ومسيّرات.. جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، فجر الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر بعدة صواريخ ومسيّرات، "رداً على العدوان الأمريكي على البلاد"، وأكدت الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد.
بصواريخ ومسيّرات.. جماعة الحوثي تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر
جماعة الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” في البحر الأحمر بعدة صواريخ ومسيّرات / Reuters
26 مارس 2025

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في تصريح متلفز إنّ “القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر والقوات البحرية نفذت عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية ترومان".

وأضاف سريع أنه وفي وقت سابق، استهدف سلاح الجو المسيّر، التابع للجماعة، أيضًا أهدافاً عسكرية إسرائيلية في منطقة يافا بعدد من الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن العملية حققت أهدافها.

وأكد متحدث الحوثيين الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر “والاستمرار في تنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفعِ الحصار عن قطاع غزة”.

و"تضامناً مع غزة" في مواجهة الإبادة الإسرائيلية، باشر الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن مملوكة لإسرائيل أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وأوقفت الجماعة استهدافاتها عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي، لتعاود الهجمات مع استئناف تل أبيب الإبادة الجماعية في القطاع في مارس/آذار الجاري.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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