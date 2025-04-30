وفي تصريحات لقناة الصوت التركي في كندا، الاثنين، عقب فوزها أعربت آتشان عن فخرها بتمثيل الجالية التركية، مؤكدة أنها ستكون "صوتاً يتحدث التركية ويفهم قضايا الأتراك في كندا"، وأشارت إلى أنها ستولي ملفات الاقتصاد والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً.

تُعرف آتشان بدعمها العلني للقضية الفلسطينية، وقد أثارت تفاعلاً واسعاً بتصريحاتها المنتقدة للعدوان الإسرائيلي على غزة. وكانت قد نشرت على منصة إكس تعبيراً عن قلقها من استئناف إسرائيل لعدوانها بعد خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/آذار الماضي، مؤكدة لقاءها أشخاصاً في دائرتها تأثروا بتلك الهجمات.

ومطلع مارس/آذار الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني 2025 والتزمته حركة حماس، فيما تنصلت منه إسرائيل واستأنف الإبادة في 18 مارس/آذار المنصرم.

وبحسب النتائج غير النهائية المعلنة، حصل الحزب الليبرالي الحاكم على 43.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الاثنين، ما منحه الأغلبية في الانتخابات.