سياسة
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ترمب يحسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية
فاز الرئيس دونالد ترمب في فلوريدا الولاية الحاسمة لإعادة انتخابه والتي كان خصمه الديمقراطي جو بايدن يأمل في انتزاعها منه، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فيما فاز بايدن بولاية مينيسوتا.
ترمب يحسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية
تسمح فلوريدا لدونالد ترمب بالفوز بـ29 من أصوات كبار الناخبين
4 نوفمبر 2020

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترمب حسم الفوز في ولاية فلوريدا المصيرية متفوقاً على منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وحسب الشبكة الإخبارية، فإن ترمب حصل على 51.3% من الأصوات بعد فرز 98% من أصوات الناخبين في الولاية، مقابل 47.8 للديمقراطي بايدن.

وكانت الأنظار تتجه إلى هذه الولاية "المتأرجحة" التي اكتسبت أهميتها الانتخابية وتأثيرها من حسمها اختيار رئيس الولايات المتحدة خلال الانتخابات السابقة.

ولولاية فلوريدا 29 عضواً في المجمع الانتخابي الذي يضمّ 538 صوتاً، هم من يختار رئيس البلاد، إذ تساوي قوتها الانتخابية مدينة نيويورك.

من جهة أخرى فاز الرئيس الجمهوري في ولاية أيوا فيما فاز بايدن بولاية مينيسوتا، حسب وسائل الإعلام الأمريكية.

وتسمح فلوريدا لدونالد ترمب بالفوز بـ29 من أصوات كبار الناخبين، وقد جلبت له ولاية أيوا ستة آخرين من كبار الناخبين ليصل مجموع ناخبيه إلى 168 ناخباً على الأقل، فيما حصل بايدن على 223 ناخباً، بما في ذلك مينيسوتا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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