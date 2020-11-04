سياسة
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إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان بولاية ثانية في مجلس النواب الأمريكي
فازت كل من النائبتين الديموقراطيتين الأمريكيتين، إلهان عمر ورشيدة طليب، بولاية ثانية في مجلس النواب الأمريكي، بعد ضمانهما أغلبية الأصوات ليعاد انتخابهما في ولايتي مينيسوتا وميشيغان.
إلهان عمر ورشيدة طليب تفوزان بولاية ثانية في مجلس النواب الأمريكي
تعد كل من إلهان عمر ورشيدة طليب أول مسلمتين تنتخبان لعضوية مجلس النواب الأمريكي / Reuters
4 نوفمبر 2020

تمكّنت النائبة الديمقراطية إلهان عمر من الفوز بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية مينيسوتا، وحصدت قرابة 64.6٪ من الأصوات في المقاطعة الخامسة لولاية مينيسوتا، حسب ما أظهرته النتائج الأولية بعد عدّ كل الأصوات في المقاطعة.

كما تمكّنت زميلتها النائبة الديمقراطية رشيدة طليب من الفوز بولاية ثانية في مجلس النواب عن ولاية ميشيغان، وحصدت قرابة 66.5% من الأصوات في المقاطعة الثالثة عشرة لولاية ميشيغان، حسب ما أظهرته النتائج الأولية بعد عدّ كل الأصوات في المقاطعة.

وتعدّ إلهان عمر أول محجبة ولاجئة من الصومال تستطيع الحصول على مقعد في الكونغرس، وتنتمي إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، وكانت هدفاً متكرراً للتشهير والانتقاد اللاذع من قبل ترمب وأنصاره.

وتنتمي رشيدة طليب، ذات الأصول الفلسطينية، سياسياً إلى الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي أيضاً، وتدعو إلى إصلاحات مثل الرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى حماية البيئة، وتحديد رسوم مقبولة للتعليم الجامعي.

وبالتزامن مع استمرار فرز أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأت تتضح ملامح توزيع المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن المرشحين الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ فازوا بـ45 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، فيما حصل الجمهوريون على 145 مقعداً في مجلس النواب مقابل 119 للديمقراطيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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