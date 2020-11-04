سياسة
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ترمب يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات وبايدن يدعو إلى الصبر
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات، فيما دعا بايدن أنصاره إلى "التحلي بالصبر" في انتظار النتائج، وقال إنه على المسار الصحيح لكسب الانتخابات.
ترمب يتهم الديمقراطيين بمحاولة سرقة الانتخابات وبايدن يدعو إلى الصبر
أظهرت النتائج الأولية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ227 صوتاً في المجمع الانتخابي مقابل 119 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترمب / Reuters
4 نوفمبر 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، إنه يمتلك أفضلية كبيرة، إلا أن الديمقراطيين يحاولون سرقة الانتخابات، وأضاف في تغريدة: "نحن متقدمون ولكنهم يحاولون سرقة الانتخابات، لن نسمح لهم بذلك، لا يمكن الإدلاء بالأصوات عقب إغلاق صناديق الاقتراع".

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن ألقى كلمة قصيرة قبل تغريدة ترمب، قال فيها إنه على المسار الصحيح لكسب الانتخابات.

ودعا بايدن أنصاره إلى "التحلي بالصبر" في انتظار النتائج، وقال: "علينا أن نكون صبورين" في انتظار نتائج الانتخابات.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الثلاثاء، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ227 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 119 صوتاً للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، حسب أسوشيتد برس.

وأظهرت النتائج الأولية أيضاً تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلسَي النواب والشيوخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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