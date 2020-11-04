قالت وسائل إعلام أمريكية، إن المرشحين الديمقراطيين لانتخابات مجلس الشيوخ فازوا بـ43 مقعداً مقابل 37 للجمهوريين، في حين حصل الجمهوريون على 73 مقعداً بمجلس النواب، مقابل 54 للديمقراطيين.

جاء ذلك بحسب نتائج أولية لم تنته بعد كشفت عنها العديد من وسائل الإعلام المحلية، بخصوص انتخابات مجلسي النواب والشيوخ التي أجريت، الثلاثاء، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الجمهوري دونالد ترمب، والديمقراطي جو بايدن.

ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ ويحتاجون في سبيل ذلك إلى الوصول إلى 50 مقعداً، في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعداً، في حال انتخاب الرئيس دونالد ترمب لولاية ثانية.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مساء الثلاثاء، بـ131 صوتاً في المجمع الانتخابي، مقابل 93 صوتاً بالمجمع للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، حسب أسوشيتدس برس.

جاء ذلك إثر فوز بايدن بـ13 ولاية هي فيرمونت وفرجينيا وكناتيكت وديلاوير وإلينوي وماريلاند وماساتشوستس ونيوجيرسي ورود آيلاند ونيو ميكسيكو ونيويورك ومقاطعة كولومبيا وكولورادو، مقابل فوز ترامب بـ14 ولاية هي كنتاكي وويست فرجينيا وساويث كارولاينا وألاباما وميسيسيبي وأوكلاهوما وتينيسي وأركنساس وإنديانا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ووايومنغ ولويزيانا ونبراسكا.

والنتائج حتى الآن ليست مفاجئة، إذ يعد بايدن قوياً جداً في الولايات التي سارت لمصلحته كما أن ترمب قوي في الولايات التي فاز بها.

وبذلك ضمن بايدن 131 صوتاً بالمجمع الانتخابي هي حصة ولايات: فيرمونت (3) وفرجينيا (13) وكناتيكت (7) وديلاوير (3) وإلينوي (20) وماريلاند (10) وماساتشوستس (11) ونيوجيرسي (14) ورود آيلاند (4) ونيو ميكسيكو (5) ونيويورك (29) ومقاطعة كولومبيا (3) وكولورادو (9).

بينما حصد ترامب 93 صوتاًبالمجمع هي حصة ولايات: كنتاكي (8) وويست فرجينيا (5)وساوث كارولاينا (9) وألاباما (9) وميسيسيبي (6) وأوكلاهوما (7) وتينيسي (11)وأركنساس (6) وإنديانا (11) ونورث داكوتا (3) وساوث داكوتا (3) ووايومنغ (3) ولويزيانا (8) ونبراسكا (4).

وتظهر استطلاعات الرأي، سواء تلك التي أجريت على الصعيد الوطني، أو تلك التي أجريت على صعيد الولايات الحاسمة (الولايات المتأرجحة) أن بايدن يملك حظوظاً واسعة.

إلا أن المفاجآت تبقى منتظرة، خاصة أن استطلاعات الرأي عام 2016 كانت تميل نوعاً ما إلى الديمقراطية هيلاري كلينتون، لكن الجمهوري دونالد ترمب هو من فاز في النهاية.

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فهناك "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538.

ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلسي النواب والشيوخ، وأي مرشح يفوز بأصوات مواطني الولاية يقتنص كل حصتها من "كبار الناخبين".

وحتى يفوز أي مرشح بالمنصب لا بد أن يحصل على الأغلبية المطلقة من أصوات "كبار الناخبين"، أي 270 صوتاً.