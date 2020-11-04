أهم الأحداث:

الرئيس التركي يدين هجوم فيينا ويرفض التجني على الإسلام، وترمب يقول إنه يساوره شعور جيد جداً حول نتيجة الانتخابات

الجديد على TRT عربي:

إسرائيل تترقب.. صمتٌ رسمي تجاه الانتخابات الأمريكية وصلواتٌ لدعم ترمب

"كلمة السر في المجمع الانتخابي".. دليلك لفهم نظام انتخابات الرئاسة بأمريكا

شاهد!

المسلمون في أوروبا بين نار الهجمات الإرهابية ونار العنصرية ضدهم

الرئيس التركي يدين هجوم فيينا ويرفض التجني على الإسلام

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، عن إدانته الشديدة للهجوم الذي وقع في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، ورفضه توجيه الاتهامات إلى المسلمين في أبسط حادثة دون النظر في حيثياتها. [TRT عربي]

وقال الرئيس التركي إن بعض الدول الأوروبية يتجاوز حدوده من خلال محاولة إعادة تعريف الإسلام وتغيير شكله وفق أهوائها. [TRT عربي]

وأردف بأن "معاداة الإسلام وصلت إلى مرحلة حرجة جداً، إذ تُوجَّه الاتهامات إلى المسلمين في أبسط حادثة دون النظر في حيثياتها، وتُلصَق تهمة الإرهاب بالحادثة في حال كان منفذها مسلماً، فيما يجري تغطية الحادثة بذريعة أنها جريمة جنائية أو منفذها مختل عقلياً عندما يكون من أتباع ديانة أخرى". [الأناضول]

وسط احتدام المنافسة في الانتخابات الأمريكية.. ترمب: يساورني شعور جيد جداً

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، في كلمة له خلال زيارة مركز للحزب الجمهوري بولاية فرجينيا، إنه لم يفكر في خطاب الفوز أو الخسارة بعد، مضيفاً أن شعوراً جيداً جداً يساوره بخصوص الانتخابات. [TRT عربي]

وأضاف : "لم أفكر بعد بخطاب الفوز أو الخسارة، وأعتقد أن الفوز شيء سهل، أما الخسارة فهي ليست شيئاً سهلاً". [TRT عربي]

وتجرى الانتخابات الأمريكية بشكل غير مباشر، فوفق دستور الولايات المتحدة هناك ما يسمى "المجمع الانتخابي" الذي يضم ما يعرف بـ"كبار الناخبين"، وعددهم 538. ولكل ولاية عدد محدد من "كبار الناخبين" يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب (حسب عدد سكانها) وفي مجلس الشيوخ (اثنان لكل ولاية بغض النظر عن الحجم). [TRT عربي]