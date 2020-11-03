أعلنت باكو، الثلاثاء، استخدام الجيش الأرميني مادة "الفوسفور الأبيض" المحظورة دولياً، في قصف المناطق السكنية بأذربيجان.

وقالت الوكالة الوطنية الأذربيجانية لنزع الألغام، في بيان، إن الجيش الأرميني قصف قرية "سهل آباد" التابعة لمدينة ترتر، بقذيفة مدفعية تحوي مادة الفوسفور الأبيض المحظور استخدامها بموجب المعاهدات الدولية.

ولفت البيان إلى أن القذيفة لم تنفجر، وأن خبراء الوكالة دمروها.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها.

ومنذ ذلك التاريخ، تسببت أرمينيا بخروقاتها المتكررة، في انهيار 3 هدنات إنسانية، فيما استعادت أذربيجان السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.

وتحتل أرمينيا، منذ عام 1992، نحو 20% من الأراضي الأذربيجانية، وهي تضم إقليم "قره باغ" و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام" و"فضولي".