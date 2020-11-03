أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، أن الحكومة تهدف إلى إعادة بناء 1.5 مليون منزل خلال السنوات الخمس القادمة.

وتطرق الرئيس أردوغان في كلمة عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، الثلاثاء، إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير الجمعة.

وأوضح الرئيس التركي أن 107 أشخاص جرى إنقاذهم من تحت أنقاض زلزال إزمير، مضيفاً "جرى انتشال جثث 110 أشخاص من تحت الأنقاض، وبلغ عدد جرحانا 1027 بينهم 883 أكملوا العلاج"

وتابع أردوغان: "لن نفقد أملنا في العثور على أحياء تحت الأنقاض وسنواصل أعمال البحث والإنقاذ"، مؤكداً أن عمليات البحث والإنقاذ ستتواصل حتى الوصول إلى آخر شخص تحت الأنقاض.

وأردف: "سنقدم منحة دعم حتى 50 ألف ليرة (نحو 6 آلاف دولار) لكل تاجر تهدم محله أو أصابته أضرار بالغة".

ومضى قائلاً: "كما سنقدم مساعدات بقيمة 30 ألف ليرة لكل مواطن لا يستطيع استعادة ممتلكاته في المباني المهدمة أو القابلة للهدم جراء الزلزال". مؤكداً أنه جرى توجيه 29 مليون ليرة إلى المؤسسات المعنية في منطقة زلزال إزمير.

والجمعة، وقع زلزال بقوة 6.6 درجة قبالة ساحل قضاء "سيفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد.

كورونا والاقتصاد

وفي إطار مكافحة وباء كورونا (كوفيد-19) قال أردوغان: إن أماكن العمل في تركيا مثل المطاعم (باستنثاء طلبات التوصيل) وصالونات الحلاقة والأفراح والمسابح والمسارح ستتوقف عن تقديم الخدمات بحلول الساعة العاشرة مساءً يومياً.

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده ستبدأ تقديم اللقاحات المحلية لفيروس كورونا إلى المواطنين بحلول الربيع.

وأكد أردوغان ثقته بالاقتصاد التركي، قائلاً: "اقتصادنا الذي دخل في مرحلة تعاف سريعة سيواصل هذا الأداء في الربع الرابع وسنكمل العام بنمو إيجابي".