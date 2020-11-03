سياسة
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شاهد.. فلسطينيون يتضامنون مع أسير مُضرب عن الطعام منذ 100 يوم
شارك العشرات من الفلسطينيين، الثلاثاء، في مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 في وقفات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي.
شاهد.. فلسطينيون يتضامنون مع أسير مُضرب عن الطعام منذ 100 يوم
فلسطينيون في قطاع غزة شاركوا في إضراب “رمزي” عن الطعام لمدة يوم واحد تضامناً مع الأسير ماهر الأخرس / AA
3 نوفمبر 2020

شارك العشرات من الفلسطينيين، الثلاثاء،في مناطق بالضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي الـ48 في وقفات تضامنية مع الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي.

ونظم عشرات الفلسطينيين وقفة تضامنية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، دعماً للمعتقل في السجون الإسرائيلية، ماهر الأخرس.

ويواصل الأخرس إضرابه عن الطعام لليوم الـ100 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري، دون محاكمة، وسط مخاوف من فقدان حياته.

واعتقل الأخرس (49 عاماً)، في 27 يوليو/تموز الماضي، وحوّلته السلطات الإسرائيلية إلى الاعتقال الإداري، ما دفعه لإعلان الإضراب عن الطعام.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت لها مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، صور الأخرس، ولافتات تطالب بالإفراج عنه.

وقال قدورة فارس، رئيس مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني، إن "الأخرس يعيش سكرات الموت، وهو على حافة الاستشهاد"، مندداً بـ"سياسة الاحتلال ورفضه الإفراج عن الأخرس".

وفي السياق ذاته نظم مواطنون من فلسطينيي الـ48، الثلاثاء، وقفة تضامنية أمام مستشفى "كابلان" بمدينة روحوفوت، حيث يوجد الأسير الأخرس.

وفي كلمة خلال الوقفة، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة "نظمنا الوقفة للفت الانتباه إلى التدهور الخطير لأوضاع الأسير البطل ماهر الأخرس الذي ينهي اليوم يومه الـ100 في إضرابه عن الطعام، وغداً يبدأ المئة الثانية".

وأضاف بركة "نريد ما أردناه منذ البداية وهو أن يكون ماهر الأخرس منتصراً وحراً وحياً".

وحمل المشاركون بالوقفة لافتات كُتب عليها "الحرية للأسير ماهر الأخرس"، إضافة إلى صور للأسير الفلسطيني.

أما في غزة، فشارك فلسطينيون في إضراب “رمزي” عن الطعام، لمدة يوم واحد، تضامناً مع الأسير الأخرس.

وشارك بالفعالية التي نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بغزة، مسؤولون حكوميون، وقيادات من الفصائل الفلسطينية. ورفع المشاركون في الفعالية صور الأسير “الأخرس“، ورددوا شعارات داعية لنصرته ومساندته.

كورونا في السجون الإسرائيلية

من جانب آخر، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 4 معتقلين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الذي يضم أسرى فلسطينيين، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 69.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن من بين الحصيلة الجديدة للمصابين في السجن، الأسير عباس السيد، الذي يواجه حكماً بالسجن 35 مؤبداً.

من جانب آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان إن إدارة سجن جلبوع، أبلغت الأسرى بإصابة 61 معتقلاً جديداً بالفيروس. وأوضح البيان أن عدد المصابين بالفيروس في سجن جلبوع ارتفع إلى 73، بعد أن سجل، الإثنين، 12 إصابة.

وبيّنت الهيئة أنه تم إغلاق السجن الذي يقبع فيه 360 معتقلاً فلسطينياً، بشكل كامل.

وارتفع عدد المعتقلين المصابين بكورونا في السجون الإسرائيلية إلى 104، بينهم معتقلان سابقان تم الكشف عن إصابتهما عقب خروجهما من السجن.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4400، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلاً، وقرابة 350 معتقلاً إدارياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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