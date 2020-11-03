أعلن رئيس بلدية إزمير تونج صويار، أن فرق البحث والإنقاذ التركية تمكنت من إنقاذ طفلة عالقة تحت أنقاض مبنى، بعد مضي 91 ساعة على وقوع زلزال عنيف في ولاية إزمير غربي البلاد.

ونجحت الفرق المختصة الثلاثاء، في إخراج الطفلة من تحت الأنقاض ونقلها إلى المستشفى لتتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتُعتبر الطفلة الشخص رقم 107 الذي يُنقَذ من تحت أنقاض المباني المدمرة جراء زلزال إزمير.

وفي تغريدة على تويتر، أفاد رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" محمد غوللو أوغلو، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج الطفلة.

وذكر والي إزمير ياووز سليم كوشغر في تغريدة، أن أخباراً جديدة سعيدة قادمة، ليلحقها بأخرى قال فيها: "أُنقِذَت الطفلة آيدا غزغين سالمةً".

وقال نصرت أقصوي، أحد عناصر فرق البحث والإنقاذ التركية في إزمير، إنه عثر على الطفلة آيدا غزغين تحت الأنقاض، وأوضح أنه شاهد الطفلة تحت الأنقاض عالقة بجانب غسالة الصحون وهي تلوّح بيدها لتلفت انتباهه.

وأضاف أنه حين سماعه صوت نداء من تحت الأنقاض طلب من زملائه التوقف عن العمل ووقف المولدات الكهربائية والآلات، منادياً: "ما اسمك؟"، فأجابته: "اسمي آيدا، وأنا بخير"، وطلب أحد رجال الإنقاذ، التلويح بيدها إن كانت بخير، فردّت وهي تلوح: "أنا بخير".

من جهة أخرى أعلنت "آفاد" الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 102 قتيل، وذكرت في بيان أن الزلزال الذي وقع الجمعة قبالة سواحل منطقة سيفري حصار، أعقبه ألفان و475 هزة ارتدادية، 44 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ 1026، منهم 883 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 143 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في 5 مبانٍ بالولاية، فيما استكملت فرق الإنقاذ والبحث عملها في 12 بناية.