سياسة
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"نشارككم آلامكم".. تركيا تُدين الهجمات الإرهابية في فيينا
سارعت تركيا إلى إدانة الهجمات الإرهابية التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، وعبّرت عن وقوفها "إلى جانب الشعب النمساوي في مواجهة الإرهاب"، بعد سقطوط 3 مدنيين في هجمات طالت ستة مواقع مختلفة وسط فيينا.
"نشارككم آلامكم".. تركيا تُدين الهجمات الإرهابية في فيينا
وقعت الهجمات قبل ساعات من الإغلاق العام الجزئي، الذي من المقرر تطبيقه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد / Reuters
3 نوفمبر 2020

قالت الرئاسة التركية إنها تُدين بشدة الهجوم الإرهابي في فيينا، وتؤكّد وقوفها ضد الإرهاب وإلى جانب الشعب النمساوي.

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون في تغريدة: "نُدين بشدة الهجمات الإرهابية التي حدثت في فيينا"، مضيفاً: "نرسل تعازينا إلى ذوي الضحايا ونرجو الشفاء العاجل للمصابين... تركيا تقف إلى جانب الشعب النمساوي في مواجهة الإرهاب. نشارككم آلامكم".

من جهته قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن: "ندين بشدة الهجوم الإرهابي في #فيينا، ونعلن وقوفنا إلى جانب النمسا ضد كل أشكال الإرهاب".

بدورها قالت وزارة الخارجية التركية إنها تدين بشدة الهجوم الإرهابي في فيينا، وأضافت: "تركيا التي تحارب كل أشكال الإرهاب منذ عشرات السنوات تتضامن مع الشعب النمساوي في هذا الوقت الصعب".

وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تضامن بلاده مع الشعب النمساوي في مواجهة الإرهاب، وقال في تغريدة: "الإرهاب عدو مشترك للإنسانية، وللتخلص من هذا البلاء ينبغي التعاون الصادق من المجتمع الدولي"، وأضاف أن "الإرهاب أظهر وجهه القبيح مجدداً مساء أمس في العاصمة النمساوية".

وشهدت العاصمة النمساوية عدداً من الهجمات ليلة الاثنين، طالت ستة مواقع مختلفة وسط فيينا، وأودت بحياة 3 مدنيين، حسب آخر حصيلة لشرطة فيينا.

وتمكنت الشرطة النمساوية من قتل أحد المسلحين المشاركين في الهجوم، فيما لا يزال مهاجم واحد على الأقل طليقاً.

ووقعت الهجمات قبل ساعات من الإغلاق العام الجزئي، الذي من المقرر تطبيقه بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إذ ستُغلَق المطاعم والمقاهي والفنادق وتُفرض قيود على الحركة خلال الليل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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