قالت الشرطة النمساوية الاثنين إن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح وإن ضباطها يتعاملون مع الحدث، بعد إطلاق نار في العاصمة فيينا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقع إطلاق النار في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة.

نقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إن أحد المهاجمين قُتل وإن آخر قد يكون هارباً.

قالت الشرطة إن العملية في وسط المدينة مستمرة، وحثت الناس على تجنب كل الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

كتبت الشرطة على موقع تويتر "هناك عدة جرحى... نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب كل الساحات العامة في المدينة".

وأضافت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تُحدد بعد.

نقلت هيئة الإذاعة العامة النمساوية عن شهود قولهم إن عدة طلقات أُطلقت بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل.