سياسة
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الشرطة النمساوية: قتلى وجرحى بعد إطلاق نار في فيينا
قتل عدة أشخاص وجرح آخرون في إطلاق نار وقع في العاصمة النمساوية فيينا، وذكرت وزارة الداخلية في البلاد أن أحد المهاجمين قُتل وأن آخر قد يكون هارباً.
الشرطة النمساوية: قتلى وجرحى بعد إطلاق نار في فيينا
قُتل عدة أشخاص في إطلاق النار في فيينا / AA
2 نوفمبر 2020

قالت الشرطة النمساوية الاثنين إن عدة أشخاص قتلوا وأصيب آخرون بجروح وإن ضباطها يتعاملون مع الحدث، بعد إطلاق نار في العاصمة فيينا.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقع إطلاق النار في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة.

نقلت وكالة الأنباء النمساوية عن وزارة الداخلية في البلاد قولها إن أحد المهاجمين قُتل وإن آخر قد يكون هارباً.

قالت الشرطة إن العملية في وسط المدينة مستمرة، وحثت الناس على تجنب كل الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

كتبت الشرطة على موقع تويتر "هناك عدة جرحى... نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب كل الساحات العامة في المدينة".

وأضافت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تُحدد بعد.

نقلت هيئة الإذاعة العامة النمساوية عن شهود قولهم إن عدة طلقات أُطلقت بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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