سياسة
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سفينة "الفاتح" التركية تستعد لحفر أول بئر في "توركالي-1" بالبحر الأسود
قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الاثنين، إن سفينة الفاتح وصلت إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" في البحر الأسود، لتبدأ في حفر أول بئر في المنطقة.
سفينة "الفاتح" التركية تستعد لحفر أول بئر في "توركالي-1" بالبحر الأسود
 سفينة الفاتح التركية بدأت أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود في 20 يوليو/تموز الماضي / AA
2 نوفمبر 2020

قالت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، الاثنين، إن سفينة الفاتح وصلت إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" في البحر الأسود، لتبدأ في حفر أول بئر في المنطقة.

وأضافت الوزارة عبر "تويتر": أن "سفينة الفاتح ستبدأ في حفر أول بئر كشفت عنه في منطقة "توركالي-1" في البحر الأسود".

وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أعلن، الثلاثاء الماضي، استعداد سفينة التنقيب "الفاتح" للإبحار إلى منطقة التنقيب "توركالي-1" بالبحر الأسود مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي 20 يوليو/تموز الماضي بدأت سفينة الفاتح التركية أول عملية تنقيب لها في حقل "تونا-1" بالبحر الأسود.

وفي 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي في البحر الأسود، ليرتفع إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في منطقة "تونا ـ 1/ حقل صقاريا" إلى 405 مليارات متر مكعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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