قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن بعض الدول تسعى للقيام بأدوار أكبر من حجمها وقوتها في شرق المتوسط، وأكد أن بلاده لن تسمح بهضم حقوقها في المنطقة.

وأضاف أقار في خطاب ألقاه الاثنين، خلال افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2020-2021 لجامعة الدفاع الوطني التركية الحكومية: "لا نسمح لأحد يأتي من آلاف الكيلومترات بوضع قواعد هنا (شرق المتوسط)، ولا يمكن أن نترك حقوقنا لقمة سائغة للآخرين".

وأكد ضرورة تحلي الأطراف الأخرى التي تسعى للتوسط بين تركيا واليونان بالموضوعية والحيادية.

وشدد على عدم تهاون تركيا حيال أي محاولات لفرض الأمر الواقع في المنطقة (فيما يخص حدود مناطق الصلاحية البحرية).

وتابع: "هناك شيء وحيد يتعين القيام به، وهو جلوس اليونان إلى طاولة الحوار للوصول إلى حل معقول ومنطقي عبر التفاوض".

وحول الشأن الليبي، لفت أقار إلى أن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي استجابت لنداء رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، للمساعدة في مواجهة الانقلابيين ( في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ومليشياته).

وفيما يتعلق بجهود التسوية في ليبيا، شدد أقار على أن تركيا أيضاً ترغب في ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام في هذا البلد.

وأكد في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن من يتولى الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلابيين.

وشدد على أن ليبيا لليبيين، وأن تركيا تسعى من أجل ليبيا مستقلة ذات سيادة تتمتع بوحدة أراضيها في إطار وحدة كيانها السياسي.