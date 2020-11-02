سياسة
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علييف يعلن تحرير 8 قرى من الاحتلال الأرميني ويستقبل برلمانيين أتراكاً
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، أن الجيش حرر ثماني قرى أذربيجانية جديدة من الاحتلال الأرميني، في حين أكد الوحدة المتعززة بين أذربيجان وتركيا في أثناء استقباله وفداً برلمانياً تركياً.
علييف يعلن تحرير 8 قرى من الاحتلال الأرميني ويستقبل برلمانيين أتراكاً
الرئيس الأذربيجاني أكد الوحدة بين أذربيجان وتركيا التي تعززت في الفترة الأخيرة / AA
2 نوفمبر 2020

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، أن الجيش حرر ثماني قرى أذربيجانية جديدة من الاحتلال الأرميني.

وأفاد علييف في تغريدة، أن الجيش حرر قرى تشاب راند والحاج إسحاقلي وغوشا التابعة لمدينة جبرائيل، وقريتي دره غيله طاغ وبيوك غيله طاغ التابعتين لمدينة زنغيلان.

وأضاف أن الجيش الأذربيجاني حرر قرى إيشيقلي ومراد خانلي وميلانلي التابعة لمدينة قوبادلي، وتابع علييف قائلاً: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

برلمانيون أتراك في أذربيجان

وفي سياق آخر استقبل الرئيس الأذربيجاني وفداً برلمانياً تركياً برئاسة نائب حزب "العدالة والتنمية" التركي في البرلمان عن ولاية إزمير بن علي يلدريم.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الرئاسي الأذربيجاني الاثنين، أن علييف رحب بالوفد التركي، مشيراً إلى أن الزيارة تعبر عن التضامن بين تركيا وأذربيجان.

وأكد علييف أن الوحدة بين البلدين تعززت في الفترة الأخيرة، مستذكراً قول الرئيس أردوغان: إن "تركيا تقف دائماً إلى جانب أذربيجان".

وذكر أن بلاده تقود حرباً وطنية لتحرير أراضيها من الاحتلال الأرميني، لافتاً إلى تحرير عدد من القرى الأذربيجانية الجديدة.

بدوره أشار يلدريم إلى أن تركيا وقفت منذ البداية إلى جانب النضال العادل لأذربيجان، مؤكداً مواصلة دعم أذربيجان من مبدأ "شعب واحد في دولتين".

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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