سياسة
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 112
ارتفع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 112، جراء انهيار عدد من المباني والبيوت يوم الجمعة الماضي، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عملها لرفع الركام أملاً في العثور على ناجين جدد، بعد انتشال طفلة مرّ على مكوثها محاصَرةً تحت الأنقاض أكثر من 91 ساعة.
ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 112
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 111 قتيلاً / AA
3 نوفمبر 2020

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 112 قتيلاً.

وأفادت "آفاد" في بيان، أن الزلزال الذي وقع الجمعة قبالة سواحل منطقة "سفري حصار"، أعقبته 1286 هزة ارتدادية، 43 منها تجاوزت قوتها 4 درجات.

وأوضحت أن عدد المصابين جراء الزلزال بلغ ألفاً و35، منهم 898 غادروا المستشفيات، فيما يواصل 137 آخرون تلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت "آفاد" إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما زالت جارية في مبنيين بالولاية، فيما استكملت الفرق عملها في 15 بناية.

ووصلت طواقم الإنقاذ التركية إلى طفلة سنّها 14 عاماً وانتشلتها من تحت الركام على قيد الحياة بعد 91 ساعة من وقوع الزلزال في مدينة إزمير غربي البلاد.

كما انتشلت فرق الإنقاذ طفلة سنها 3 سنوات على قيد الحياة مصابةً من تحت الركام بعد 65 ساعة من وقوع الزلزال في مدينة إزمير غربي البلاد.

ووقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر الجمعة، قبالة ساحل قضاء سفري حصار في ولاية إزمير غربي تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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