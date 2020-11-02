سياسة
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بينها السعودية والمغرب.. وزير إسرائيلي يعلن مفاوضات قادمة للتطبيع مع 5 دول
قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن مفاوضات التطبيع ستتركز مع 5 دول بعد الانتخابات الأمريكية، هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر.
بينها السعودية والمغرب.. وزير إسرائيلي يعلن مفاوضات قادمة للتطبيع مع 5 دول
مظاهرات شعبية سابقة في المغرب احتجاجاً على اتفاقيات التطيبع الأخيرة   / AP
2 نوفمبر 2020

صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن المفاوضات ستتكثف مع 5 دول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لإقناعها بتطبيع علاقاتها مع تل أبيب.

جاء ذلك في تصريحات للقناة الإسرائيلية "20"، مساء 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد كوهين أنه "بعد التوقيع على الاتفاق مع الإمارات سبق أن قلت إنه ستكون هناك اتفاقيات أخرى مع دولة من الخليج، ودولة من إفريقيا، ولاحقاً انضمت البحرين والسودان إلى المسار التاريخي".

وأردف: "هناك 5 دول أخرى هي السعودية وسلطنة عمان وقطر والمغرب والنيجر، وستتكثف المفاوضات مع هذه الدول بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية".

ولم تعلّق الدول المعنية رسمياً على تصريح الوزير الإسرائيلي.

وكانت الإمارات والبحرين وقّعتا منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقاً مع إسرائيل على تطبيع العلاقات، فيما أعلن السودان نهاية الأسبوع الماضي قراره تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، ويتنافس فيها الرئيس الحالي دونالد ترامب مرشحاً عن الحزب الجمهوري، في مواجهة جو بايدن نائب الرئيس السابق، مرشحاً عن الحزب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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