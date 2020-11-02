سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان يدعو إلى مكافحة الإسلاموفوبيا على غرار معاداة السامية / AA
2 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يدعو إلى مكافحة الإسلاموفوبيا على غرار معاداة السامية، وبايدن يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي.

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أردوغان يدعو إلى مكافحة الإسلاموفوبيا على غرار معاداة السامية

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مكافحة معاداة الإسلام على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة "الهولوكوست". [TRT عربي]

جاء ذلك في رسالة مرئية إلى القمة التي أقيمت الأحد، حول الإبادة الجماعية التي وقعت في مدينة سربرينيتسا البوسنية عقب الحرب العالمية الثانية. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "تجب مكافحة معاداة الإسلام اليوم على غرار مكافحة معاداة السامية في أعقاب كارثة الهولوكوست". [TRT عربي]

بايدن يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي وترمب ينافسه في الولايات المتأرجحة

في الوقت الذي لم يتبقَّ فيه سوى يومين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترمب وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد. [TRTعربي]

ويُبقي ترمب على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض. [TRTعربي]

وحسب إحصاء السبت من مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، أدلى أكثر من 90 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ ما يربو على 100 عام، إذ بلغت نسبة التصويت نحو 65% من إجمالي المشاركة في عام 2016، وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس الجمهوري ثابتاً نسبياً في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة كورونا. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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