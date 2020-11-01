سياسة
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بايدن يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي وترمب ينافسه في الولايات المتأرجحة
يحتفظ المرشح الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وذلك قبل يومين من الانتخابات الأمريكية التي شهدت وتيرة تصويت بلغت حوالي 65% من إجمالي المشاركة في عام 2016 وسط مخاوف عميقة من قبل الناخبين الأمريكيين بشأن فيروس كورونا.
بايدن يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي وترمب ينافسه في الولايات المتأرجحة
بايدن يحافظ على تقدمه في استطلاعات الرأي  / AA
1 نوفمبر 2020

في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى يومين على انتخابات الرئاسة الأمريكية، يحتفظ الديمقراطي جو بايدن بتقدم قوي على مستوى البلاد على خصمه الرئيس دونالد ترمب وسط مخاوف الناخبين العميقة بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويبقي ترمب على آماله من خلال الحفاظ على قدرته التنافسية في الولايات المتأرجحة التي يمكن أن تحسم السباق نحو البيت الأبيض.

وبحسب إحصاء السبت من مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، أدلى أكثر من 90 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مما يمهد الطريق لأعلى مشاركة منذ ما يربو على 100 عام، إذ بلغت وتيرة التصويت حوالي 65% من إجمالي المشاركة في عام 2016 وظل تقدم بايدن على مستوى البلاد على الرئيس الجمهوري ثابتاً نسبياً في الأشهر القليلة الماضية مع استمرار أزمة كورونا.

ويتقدم بايدن على ترمب بنسبة 51% مقابل 43% في أحدث استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول، لكن ترمب لا يزال قريبا من بايدن في ما يكفي من الولايات الحاسمة لمنحه أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 270 واللازمة للفوز بولاية ثانية.

وتظهر استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز/إبسوس أن السباق لا يزال غير محسوم في فلوريدا ونورث كارولاينا وأريزونا.

كما يتخلف ترمب بفارق خمس نقاط في بنسلفانيا وتسع في كل من ميشيغان وويسكونسن، وهي ثلاث ولايات أخرى حاسمة ساعدته على الفوز بأصوات المجمع الانتخابي عام 2016 على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، التي فازت في التصويت الشعبي.

ولكن حتى بدون ميشيغان وويسكونسن، يمكن لترمب الفوز مرة أخرى إذا احتفظ بجميع الولايات الأخرى التي فاز بها عام 2016.

ويعود تراجع ترمب في استطلاعات الرأي في جانب منه إلى تآكل الدعم من مكونين كبيرين من قاعدة ناخبيه التي منحته الفوز عام 2016، وهما البيض الذين لا يحملون شهادة جامعية وكبار السن، بالإضافة إلى انتقادات المواطنين لأسلوب تعامل إدارته مع كوفيد-19 الذي أودى بحياة ما يقرب من 229 ألفاً في الولايات المتحدة فيما سجل عدد الإصابات اليومية الجديدة مرة أخرى رقماً قياسياً مع اقتراب يوم الانتخابات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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