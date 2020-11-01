سياسة
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مباحثات تركية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
استقبل رئيس الأركان القطري، غانم بن شاهين الغانم، المسؤول العسكري التركي بالدوحة بوراق شتين، وبحثا العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
مباحثات تركية قطرية في الدوحة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين
رئيس الأركان القطري يستقبل المسؤول العسكري التركي بالدوحة بوراق شتين لبحث العلاقات العسكرية بين الجانبين  / AA
1 نوفمبر 2020

بحث رئيس الأركان القطري، غانم بن شاهين الغانم، الأحد، مع الملحق العسكري التركي في الدوحة، بوراق شتين، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الغانم للمسؤول العسكري التركي، بحضور عدد من الضباط القطريين، وفق بيان وزارة الدفاع القطرية.

وجرى خلال اللقاء "مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها"، وفق المصدر ذاته.

والخميس، اختتمت القوات المسلحة القطرية، بمشاركة نظيرتها التركية، تدريب "نصر 2020" العسكري.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، تمت إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتنفيذ تدريبات مشتركة.

وتنص الاتفاقية على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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