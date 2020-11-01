سياسة
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أردوغان: الجهات المعادية لتركيا لم تستطع إخضاعها بالانقلابات أو الاقتصاد
أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامصون شمالي تركيا، أن الجهات المعادية لتركيا "لم تستطع إخضاعها أو تدميرها عبر الانقلابات، أو هزيمتها اقتصادياً".
أردوغان: الجهات المعادية لتركيا لم تستطع إخضاعها بالانقلابات أو الاقتصاد
أوضح الرئيس التركي  أن الجهات المعادية لتركيا "لم تستطع إخضاعها أو تدميرها عبر الانقلابات، أو هزيمتها اقتصادياً" / AA
1 نوفمبر 2020

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، إن الجهات المعادية لبلاده لم تستطع إخضاعها بحيل الوصاية والإرهاب والانقلابات.

جاء ذلك في خطاب ألقاه الأحد خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بولاية صامصون شمالي تركيا.

وشدد على أن الجهات المعادية لم تستطع وضع الأصفاد في أقدام تركيا عبر التلويح بالحصار الاقتصادي.

وأضاف: "لم يستطيعوا ارتهان تركيا، وإخضاعها، أو تدميرها عبر الانقلابات.. ولن يستطيعوا هزيمتها اقتصادياً".

وقال: "حين يتكلل كفاحنا بالنجاح، ستأخذ تركيا مكانتها بين كبرى دول العالم سياسياً واقتصادياً".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي استهدفت فيه التنظيمات الإرهابية والأنظمة المستبدة في المنطقة، حياة وكرامة أشقائنا، لم ندر ظهورنا لهم كما فعل الكثيرون، بل كنا درعاً لهم في الميدان".

وأكد في هذا الإطار وقوف بلاده إلى جانب الأشقاء في سوريا وليبيا وأذربيجان.

وتابع: "لقد أبدينا الموقف المشرف ذاته من سوريا إلى ليبيا ومن قبرص إلى إقليم قره باغ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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