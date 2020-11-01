سياسة
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الجزائر.. بدء التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية
فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، الأحد، للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية، سعى الرئيس عبد المجيد تبون والجيش للتعجيل بها، في محاولة لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.
الجزائر.. بدء التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية
بدء التصويت في استفتاء التعديلات الدستورية أحد مطالب الحراك الشعبي الجزائري العام الماضي  / Reuters
1 نوفمبر 2020

فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، الأحد، للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية، سعى الرئيس عبد المجيد تبون والجيش للتعجيل بها، في محاولة لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ويعتبر الاستفتاء اختبار قوة لكل من تبون و"الحراك" الشعبي المعارض، الذي جعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعياً للمطالبة بتغيير جذري.

وشجع تبون الشعب الجزائري على الإقبال بكثافة على التصويت، ممَّا سيعكس دعماً شعبياً لاستراتيجيته الرامية إلى تجاوز الاحتجاجات.

ويرقد تبون في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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