فتحت مراكز الاقتراع في الجزائر أبوابها، الأحد، للتصويت في استفتاء على تعديلات دستورية، سعى الرئيس عبد المجيد تبون والجيش للتعجيل بها، في محاولة لطي صفحة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ويعتبر الاستفتاء اختبار قوة لكل من تبون و"الحراك" الشعبي المعارض، الذي جعل الآلاف ينزلون إلى الشوارع أسبوعياً للمطالبة بتغيير جذري.

وشجع تبون الشعب الجزائري على الإقبال بكثافة على التصويت، ممَّا سيعكس دعماً شعبياً لاستراتيجيته الرامية إلى تجاوز الاحتجاجات.

ويرقد تبون في مستشفى بألمانيا منذ الأسبوع الماضي بعدما قال إن معاونين له أصيبوا بمرض كوفيد-19.