سياسة
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"آفاد": ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إزمير إلى 69
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير، إلى 69 قتيلاً، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.
"آفاد": ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إزمير إلى 69
ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 69 قتيلاً / AA
1 نوفمبر 2020

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الأحد، ارتفاع عدد ضحايا زلزال ولاية إزمير إلى 69 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أشارت "آفاد" في بيان إلى استكمال علاج 727 شخصاً في المستشفيات، من أصل 949 أصيبوا جراء الزلزال.

وقالت إن هناك 220 شخصاً لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات.

وأكّدت أن الفرق التابعة لها تبني مراكز إقامة مؤقتة لتلبية احتياجات المواطنين في المنطقة.

وكشفت الإدارة في بيان أن المنطقة شهدت 947 هزة ارتدادية، قوة 43 منها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي وقع الجمعة.

وذكرت أن الفرق المعنية تواصل أعمال البحث والإنقاذ في 8 مبانٍ سكنية هدمها الزلزال الذي بلغت قوته 6.6 درجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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