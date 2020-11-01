سياسة
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الخارجية التركية: ندين بشدة إصابة قسّ في ليون الفرنسية
أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة إصابة قسّ أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية، مشددة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.
الخارجية التركية: ندين بشدة إصابة قسّ في ليون الفرنسية
إصابة قسّ أرثوذكسي بطلق ناري في مدينة ليون الفرنسية / AFP
1 نوفمبر 2020

أعربت وزارة الخارجية التركية، السبت، عن إدانتها الشديدة لإصابة قس أرثوذكسي بطلق ناري، في مدينة ليون الفرنسية.

جاء ذلك في بيان للوزارة، عبرت فيه عن تمنياتها بالشفاء العاجل للقس في أسرع وقت.

كما أعربت عن أملها في انتهاء هذا النوع من الهجمات بالسرعة القصوى، مشدّدة على تضامنها مع فرنسا في مواجهة الإرهاب.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة الفرنسية أن "قساً أرثوذكسياً، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة "ليون" شرقي البلاد ما أدى لإصابته"، وهو الآن في وضع صحي حرج، في حين لاذ المهاجم بالفرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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