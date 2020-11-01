سياسة
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اعتقال مشتبه به في الاعتداء على قسّ بفرنسا
اعتقلت الشرطة الفرنسية شخصاً مشتبهاً به في حادث إطلاق النار على قسّ يوناني بمدينة ليون في فرنسا. وفرّ المهاجم من مكان الحادث، لكن المدعي العام في ليون نيكولاس جاكيه أعلن لاحقاً أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم.
اعتقال مشتبه به في الاعتداء على قسّ بفرنسا
الشرطة الفرنسية في موقع حادث الاعتداء على القس بمدينة ليون  / Reuters
1 نوفمبر 2020

أعلن المدعي العام الفرنسي، السبت، اعتقال شخص مشتبه به في إطلاق النار على قس يوناني في مدينة ليون.

وقال مصدر في الشرطة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن هويته: إن "القس اليوناني نيكولاوس كاكافيلاكي (52 عاماً) كان يغلق كنيسته ظهراً عندما تعرض للهجوم، وهو الآن في حالة خطيرة في المستشفى"، بحسب موقع "فرانس 24".

وفرّ المهاجم من مكان الحادث، لكن المدعي العام في ليون نيكولاس جاكيه أعلن لاحقاً أنه تم اعتقال أحد المشتبه بهم.

وأوضح جاكيه أن "الشخص الذي تتوافق مواصفاته مع الوصف الذي قدمه شهود العيان تم وضعه في الحجز".

وأضاف أن "المشتبه به لم يكن يحمل سلاحاً عندما تم القبض عليه".

ووفقاً للبيانات الأولية فإن المشتبه به يبلغ من العمر 40 عاماً.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة الفرنسية أن "قساً أرثوذكسياً، يحمل الجنسية اليونانية، تعرض لإطلاق نار باستخدام بندقية صيد بمدينة "ليون" شرقي البلاد ما أدى لإصابته، وهو الآن في وضع صحي حرج، فيما لاذ المهاجم بالفرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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