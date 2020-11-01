سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
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خلاصات من TRT عربي: 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
أردوغان يتفقد منطقة الزلزال في ولاية إزمير / AA
1 نوفمبر 2020

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن 88 دولة أعربت عن تضامنها مع تركيا إثر زلزال إزمير، وروسيا تصرّ على رفض مساعدة أرمينيا عسكرياً ضد أذربيجان.

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        أردوغان: 88 دولة أعربت عن تضامنها مع تركيا إثر زلزال إزمير

        أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن 88 دولة أعربت عن تضامنها إثر زلزال إزمير، معرباً عن بالغ شكره لها. وذلك بعد تفقده سير أعمال البحث والإنقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها لزلزال الجمعة أسفر عن وقوع قتلى وجرحى. [TRT عربي]

        وواصلت دول العالم إعلان التضامن والتعاطف مع تركيا وقيادتها وشعبها، إثر زلزال ولاية إزمير الذي خلّف عشرات الضحايا. بعد وقوع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" في إزمير. [TRT عربي]

          روسيا تصرّ على رفض مساعدة أرمينيا عسكرياً ضد أذربيجان

          أعلنت روسيا رفضها مجدداً طلباً من أرمينيا بالتدخل العسكري لمساعدتها أمام تقدم القوات الأذربيجانية، موضحةً أن الاشتباكات لا تجري في الأراضي الأرمينية. [TRT عربي]

          في سياق آخر، اعتدى مجموعة من الأرمن على المركز الثقافي التركي في مدينة مونتريال بكندا للمرة الثانية خلال شهر، على خلفية الحرب بين أذربيجان وأرمينيا. [TRT عربي]

            مصدر:TRT عربي - وكالات
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