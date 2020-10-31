أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت أن 88 دولة أعربت عن تضامنها إثر زلزال إزمير معرباً عن بالغ شكره لها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان في مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في إزمير، عقب تلقيه معلومات من المسؤولين عن سير أعمال البحث والإنقاذ في الولاية، قائلاً "بعد زلزال إزمير تلقيت رسائل واتصالات تضامن من 88 بلداً، وأتقدم إليهم جميعاً بالشكر".

وعقد أردوغان اجتماعاً مع المسؤولين في مركز التنسيق، بعد تفقده سير أعمال البحث والإنقاذ في ولاية إزمير، عقب تعرضها لزلزال الجمعة والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

ووصل أردوغان إلى ولاية إزمير، وتوجه إلى مركز تنسيق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" لمباشرة سير أعمال البحث والإنقاذ والمساعدات للمتضررين من الزلزال.

وصرح أردوغان: "وجّهنا 24 مليون ليرة (2.87 مليون دولار) إلى منطقة الزلزال، وسنستمر في توجيه الأموال حسب الحاجة".وأشار إلى أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 37 وفاة، و885 إصابة.

وفي وقت سابق السبت، توجه الرئيس أردوغان عبر حسابه في "تويتر" بالشكر إلى جميع الدول الصديقة التي تمنت السلامة وتقدمت بالتعازي لتركيا، في ضحايا زلزال إزمير وأعربت عن استعدادها لتقديم المساعدة.

ونشر الرئيس التركي صورة مرفقة بتغريدته تتضمن أعلام بلدان عديدة من مختلف أنحاء العالم عبّرت عن تضامنها مع تركيا، بينها دول عربية مثل السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان والأردن وفلسطين وليبيا والصومال.

ووقع زلزال إزمير يوم الجمعة بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير، وفق إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وبلغت حصيلة ضحاياه 35 حالة وفاة وأكثر من 830 مصاباً، بينهم ما يزيد على 500 استُكملت معالجتهم في المستشفيات، حسب معطيات رسمية.