أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، السبت، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) ستجتمع للمرة الأولى في ليبيا خلال الفترة ما بين الاثنين والأربعاء القادمين.

جاء ذلك في بيان للبعثة على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقال البيان: إن اللجنة ستجتمع "في الفترة بين 2 و4 نوفمبر/تشرين الثاني لعقد الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس (جنوب غرب)".

وذكرت البعثة في بيانها، أن هذه الجولة تأتي بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول في جنيف.

ووفق البيان، يحضر الجولة، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ويبحث المشاركون "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار" حسب البيان.

والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة، ومثلهم من طرف مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

والثلاثاء، طالب مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية بالالتزام بتعهداتها، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم.

وأُعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكن مليشيا حفتر عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.

وبدعم من دول غربية وعربية، تنازع مليشيا حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.