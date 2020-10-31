أعلنت رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية، أنه تم إرسال أكثر من 6 آلاف عنصر إلى المنطقة التي شهدت زلزالاً الجمعة، من أجل عمليات البحث والإنقاذ، وتقديم الدعم الصحي والنفسي.

جاء ذلك بحسب بيان صدر فجر السبت عن رئاسة دائرة الاتصال، وصل إلى الأناضول نسخة منه.

وقال البيان: إنه "حتى الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي (00.00 تغ) بلغ عدد العناصر المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ وتقديم الدعم الصحي والنفسي والمساعدات الإنسانية 6 آلاف و49 عنصراً".

كما أشار البيان إلى أن الدولة سخرت كل الجهود لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، مشيراً إلى وجود 836 مُعدّة بالمنطقة، فضلًا عن 20 كلب إنقاذ.

وتابع البيان موضحاً أنه تم إرسال 3066 خيمة إلى المنطقة المتضررة، و26 ألفاً و130 بطانية، و10 آلاف و560 سريراً، و6 آلاف وسادة ومفرش، و5 مطابخ متنقلة، وسيارتي خدمات اجتماعية متنقلتين، و164 ألفاً و938 من المستلزمات الخاصة بالمأكولات والمشروبات.

وأشار البيان إلى أنه بالإضافة إلى ذلك تم إرسال 3 شاحنات تنسيق متنقلة و 7 طائرات شحن عسكرية، وطائرة من دون طيار، و11 قارباً لخفر السواحل و 6 طائرات عمودية وفريق غوص و 292 من أفراد الأمن.

وفي وقت سابق الجمعة ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء "سفري حصار" بإزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتراً.

ووفق آخر إحصائية أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 21 قتيلاً و804 مصابين.