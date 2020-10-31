أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف في ولاية إزمير (غرب) إلى 28 قتيلاً و885 جريحاً، حتى عصر السبت.

وقال قوجه في تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر، "عدد القتلى جراء الزلزال في إزمير ارتفع إلى 28، فيما استكمل 642 مصاباً العلاج في المشافي".

وأضاف أن"243 مصاباً يواصلون تلقي العلاج بينهم 3 حالتهم حرجة و7 في أقسام العناية المركزة".

وبذلك تبلغ حصيلة المصابين جراء الزلزال 885 شخصاً.

وختم الوزير التركي تغريدته بالقول: "طواقم فريق الإنقاذ الطبي الوطني (UMKE) وفرق الإسعاف والمستشفيات تواصل عملها من أجل تخفيف آلامنا".

من جانبه، يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من ولاية وان شرقي تركيا إلى ولاية إزمير (غرب) لتفقد منطقة الزلزال.

وأفاد مراسل الأناضول، أن أردوغان، سينتقل من ولاية وان، حيث حضر مؤتمراً لحزب العدالة والتنمية التركي، السبت، إلى ولاية إزمير لتفقد المنطقة التي تعرضت للزلزال.

وانتشلت فرق الإنقاذ التركية السبت، امرأة و3 من أطفالها من تحت أنقاض مبنى منهار بعد نحو 23 ساعة من وقوع زلزال إزمير.

ونجحت الفرق في التواصل مع السيدة "سهر دارالي بيرينجك" (38 عاماً)، وعلمت بوجود أطفالها الـ4 "أزل" و"ألزم" (توأم/10 اعوام)، و"أوموت" (7 أعوام) و"أليف" (3 أعوام) تحت أنقاض مبنى "دوغنلار" المنهار.

وعقب ذلك كثفت الفرق جهودها ونجحت في إنقاذ الأم وثلاثة من أطفالها بعد 23 ساعة من وقوع الزلزال، وتواصل جهودها لإنقاذ الطفل الرابع، وقامت سيارات الإسعاف بنقل الأم وأطفالها الثلاثة إلى المستشفى.

وكانت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" قد أعلنت السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غربي تركيا إلى 25 قتيلاً و804 مصابين.

جاء ذلك في بيان لـ"آفاد" فجر السبت، قالت فيه إن المنطقة المنكوبة شهدت حتى الساعة 04.00 بالتوقيت المحلي (01.00 بتوقيت غرينتش) 341 هزة ارتدادية، 31 منها شدتها فوق 4 درجات، بعد الزلزال الذي ضرب بحر إيجة.

وتشير المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 25، أحدهم توفي غرقاً، في حين وصل عدد الجرحى إلى 804، 743 منهم في إزمير، و5 بمانيسا، واثنان ببالكسير، و54 في آيدين.

وأكد وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي، مصطفى قوروم، أن طواقم الإنقاذ لا تزال تواصل أعمال البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة على قدم وساق.

وأوضح أن عمليات البحث والإنقاذ اكتملت في 8 مبانٍ، من أصل 17 مبنى متضرراً في قضاء "بيراقلي" أكثر الأقضية تأثراً بالزلزال، ومستمرة في باقي الأبنية الـ9 بمشاركة كوادر إنقاذ متنوعة.

ونجحت فرق الإنقاذ في إخراج مواطنة تبلغ من العمر 62 عاماً من تحت الآنقاض وتدعى أمينة أرن، وذلك بعد 14 ساعة من وقوع الزلزال.

على الشاكلة ذاتها عثرت طواقم الإنقاذ على مواطنة أخرى تبلغ من العمر 53 عاماً، وهي على قيد الحياة رغم مرور 15 ساعة على الهزة الأرضية.

وفضل سكان المنطقة قضاء ليلتهم في الخيام التي نصبها الهلال الأحمر التركي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة ولاية إزمير، مركزه بحر إيجة على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء "سفري حصار" بالولاية، وعلى عمق 16.54 كيلومتراً.