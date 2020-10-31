سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 31 أكتوبر/تشرين الأول 2020
الرئيس التركي يقول إن بلاده سخرت طاقاتها كافة لإنجاز عمليات البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال / AA
31 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

الرئيس التركي يقول إن بلاده سخرت طاقاتها كافة لإنجاز عمليات البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال، والسرّاج يعلن العدول عن استقالته.

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أردوغان: سخّرنا كل طاقاتنا للبحث وإنقاذ ضحايا الزلزال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده سخرت طاقاتها كافة لإنجاز عمليات البحث وإنقاذ ضحايا الزلزال بولاية إزمير. [TRT عربي]

وخلال كلمة في اجتماع المجلس العلمي الصحي بمدينة إسطنبول، أوضح أردوغان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنىً تهدمت جراء الزلزال بولاية إزمير (غرب). [TRT عربي]

وأوضح أن عدد ضحايا الزلزال بلغ 12 قتيلاً و438 مصاباً، بينهم 5 يخضعون لعمليات جراحية و8 يرقدون في العناية المركزة. [TRT عربي]

ليبيا: السرّاج يعلن العدول عن استقالته

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري. [TRT عربي]

جاء ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نشره عبر صفحته في تويتر، قال فيه إن السراج يشكر مجلس النواب في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على دعوتهم له للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد. [الأناضول]

وأضاف: أنه "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدراً بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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