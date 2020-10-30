سياسة
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ليبيا: السراج يعلن العدول عن استقالته
أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك حرصاً على الاستقرار وتجنباً لحدوث أي فراغ سياسي في البلاد.
ليبيا: السراج يعلن العدول عن استقالته
 رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج يعلن استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه  / AFP
30 أكتوبر 2020

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج الجمعة، استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم السراج، غالب الزقلعي، نشره عبر صفحته في تويتر، قال فيه إن السراج يشكر مجلس النواب في طرابلس، والمجلس الأعلى للدولة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقادة الدول الصديقة، على دعوتهم له للاستمرار في مهامه حتى انتهاء جولات الحوار، وتشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأضاف أنه "يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدراً بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيداً عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلن السراج "رغبته الصادقة" في تسليم مهامه إلى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن تكون لجنة الحوار قد استكملت أعمالها.

ورحب السراج، بما أبدته الأطراف المحلية والدولية "من حرص على الانتقال السلس للسلطة التنفيذية، حرصاً على الاستقرار وتجنباً لحدوث أي فراغ سياسي".

وحسب البيان، أعرب السراج عن أمله "أن يضع أعضاء اللجنة جميعاً مصلحة الوطن فوق كل اعتبار آخر، لتجتاز بلادنا الأزمة الراهنة بسلام وتوافق".

كما أعرب عن أمله التوصل "إلى إقامة الدولة المدنية الحديثة التي تقر التبادل السلمي للسلطة، وتحترم حقوق الإنسان وتحفظ كرامته، ويتحقق في ظلها الأمن والاستقرار والازدهار".

وفي وقت سابق الجمعة، طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من السراج خلال اتصال هاتفي بينهما، الاستمرار في أداء مهامه طوال فترة الحوار الليبي.

والخميس طالب المجلس الأعلى للدولة الليبي، السراج بالاستمرار في أداء مهامه حتى اختيار مجلس رئاسي جديد تجنباً لأي فراغ سياسي، ومن أجل استقرار البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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