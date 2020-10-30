سياسة
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مسلمو العالم يتظاهرون ضد التطاول الفرنسي على الإسلام والرسول الكريم
شهدت عدة دول عربية وإسلامية تظاهرات واسعة رفضاً للإساءة الفرنسية المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي الكريم، في ظل استمرار تصريحات ماكرون المعادية للإسلام وإصراره على عدم التراجع عن دعم نشر الرسوم المسيئة للإسلام.
مسلمو العالم يتظاهرون ضد التطاول الفرنسي على الإسلام والرسول الكريم
مسلمو العالم يتظاهرون ضد التطاول الفرنسي على الإسلام والرسول / Reuters
30 أكتوبر 2020

شهدت عدة دول عربية وإسلامية الجمعة، تظاهرات واسعة تنديداً بالإساءة الفرنسية المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون، للإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية نشر رسوم مسيئة لخاتم الأنبياء على واجهات بعض المباني، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الفرنسي شدّد فيها على عدم تراجعه عن دعم نشر الرسوم المسيئة للإسلام.

ففي لبنان تظاهر مئات عقب صلاة الجمعة في محيط السفارة الفرنسية لدى العاصمة بيروت، وفي منطقة المنية شمالي البلاد، رفضاً للإساءة إلى الإسلام والنبي محمد.

وخرج المتظاهرون من بعض مساجد بيروت، وانضموا إلى مسيرة باتجاه السفارة الفرنسية وأحرقوا العلم الفرنسي، بمحيط إقامة سفير باريس.

كما تظاهر عشرات بمنطقة المنية شمالي البلاد، عقب صلاة الجمعة، رفضاً للإساءة للإسلام، داعين ماكرون إلى التراجع عن تصريحاته المسيئة للمسلمين.

وفي اليمن تظاهر عشرات عقب صلاة الجمعة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، تنديداً بتصريحات ماكرون المسيئة للإسلام والنبي الأكرم.

وردد المتظاهرون بساحة "الحرية" وسط تعز شعارات من قبيل "سجل واكتب بالأقلام، دين الحق هو الإسلام"، و"يا حقوق الإنسان أين حرية الأديان؟"، و"لبيك رسول الله".

وفي فلسطين شارك آلاف في مظاهرات مختلفة بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، نصرة للنبي محمد، وتنديداً بالإساءة الفرنسية للإسلام.

وأحرق آلاف المشاركين بإحدى مظاهرات الضفة علم فرنسا ومجسماً لماكرون، مردّدين شعارات من قبيل "لبيك يا رسول الله"، و"بالروح نفديك يا نبي الله"، و"محمد قائدنا وقدوتنا".

كما شارك مئات في وقفات متفرقة بقطاع غزة، دعت إليها حركة حماس، نصرة للنبي محمد، ولمطالبة فرنسا بالاعتذار عن الإساءة.

وفي ليبيا شهدت العاصمة طرابلس مظاهرة ضد إساءة ماكرون للإسلام، ودعمه الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي .

وأدان المتظاهرون تصريحات ماكرون بأن فرنسا لن تتخلى عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتبت عليها شعارات من قبيل "إلا رسول الله" و"لا للبضائع الفرنسية"، و"قاطعوا فرنسا".

وفي بنغلاديش أيضاً، تظاهر مئات آلاف المسلمين بالعاصمة دكا، معبرين عن غضبهم من الإساءة للإسلام في فرنسا.

وفي باكستان تظاهر آلاف بمختلف مناطق البلاد، وجرى ببعض المظاهرات إحراق تماثيل لماكرون، فيما دعا المحتجون الدول الإسلامية إلى مقاطعة جميع منتجات فرنسا وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وشهدت إندونيسيا بدورها مظاهرات شارك فيها آلاف بولايتي جاوة الوسطى وشمال سومطرة، احتجاجاً على دفاع ماكرون عن الرسوم الكاريكاتيرية التي تستهدف النبي محمداً، وتصريحاته المناهضة للإسلام.

وفي جنوب إفريقيا نظّم أعضاء مجلس القضاء الإسلامي، مظاهرة شارك فيها عشرات، أمام القنصلية الفرنسية بمدينة كيب تاون، ضد تصريحات ماكرون، داعين إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأثارت الرسوم وتصريحات ماكرون، موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، أُطلقت على أثرها في معظم الدول الإسلامية والعربية حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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