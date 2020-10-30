سياسة
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زلزال إزمير.. وفاة 20 شخصاً وفرق الإنقاذ تواصل عملها
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 20 قتيلاً، وأكثر من 786 جريحاً، وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في 17 مبنىً تهدم أو تضرر بسبب الزلزال.
زلزال إزمير.. وفاة 20 شخصاً وفرق الإنقاذ تواصل عملها
إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت أنقاض زلزال إزمير / AA
30 أكتوبر 2020

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 20 قتيلاً، و786 جريحاً.

وقالت آفاد في بيان الجمعة، إن المنطقة شهدت 107 هزات ارتدادية، 21 منها شدتها فوق 4 درجات، عقب الزلزال الذي ضرب بحر إيجة قبالة سواحل قضاء سفري حصار.

وأوضحت أن المعلومات الواردة من مركز تنسيق الكوارث تشير إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 20، أحدهم توُفي غرقاً، في حين وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 786.

وأعلنت آفاد اكتمال جهود البحث والإنقاذ في 4 مبانٍ واستمرارها في 13 مبنىً، عقب الزلزال.

ولفتت أيضاً إلى أن الهلال الأحمر التركي قدم وجبات طعام لـ12 ألفاً و708 أشخاص متضررين من الزلزال.

كذلك أعلن والي إزمير التركية ياووز سليم كوشغر الجمعة، إنقاذ نحو 70 شخصاً من تحت الأنقاض جرَّاء زلزال ضرب قبالة سواحل تركيا على بحر إيجة.

وفي تصريح للصحافة، أكد كوشغر أن الزلزال أسفر عن تسونامي جزئيّ بمنطقة سفري حصار، أدى إلى إصابة شخص، وفق المعلومات الأولية.

وفي وقت سابق الجمعة، ضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس ريختر ولاية إزمير غربي تركيا، وفق بيان لـ"آفاد".

وأضاف البيان أن مركز الزلزال بحر إيجة، ووقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل قضاء سفري حصار التابع لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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