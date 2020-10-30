سياسة
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الصناعات الدفاعية التركية تستحوذ على اهتمام آسيوي لافت
أبدت الوفود العسكرية الباكستانية والبنغالية والسريلانكية والأفغانية اهتماماً لافتاً بالصناعات الدفاعية التركية، في النسخة السادسة من معرض "ديفنس بورت تركيا".
الصناعات الدفاعية التركية تستحوذ على اهتمام آسيوي لافت
الصناعات الدفاعية التركية تجذب اهتماماً آسيوياً لافتاً  / AA
30 أكتوبر 2020

أبدت الوفود العسكرية الباكستانية والبنغالية والسريلانكية والأفغانية، المشارِكة في معرض "ديفنس بورت تركيا" بنسخته السادسة التي جاءت تحت عنوان "جنوب آسيا"، اهتماماً بالصناعات الدفاعية التركية.

ويهدف المعرض الذي جرى تنظيمه افتراضياً بين 26 و28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى حجز الصناعات الدفاعية التركية مكاناً أكثر فاعلية في الأسواق العالمية والوصول إلى فرص جديدة.

وأعرب قائد البحرية البنغالية "محبوب الإسلام" في تصريحات خلال جلسة عن بعد بعنوان "القوة البحرية والاستراتيجيات المستقبلية في جنوب آسيا"، عن سعادته بالتعامل مع شركات "أسيسلان" و "روكيتسان" و "هاويلسان" التركية للصناعات الدفاعية.

وأشار إلى أن "هاويلسان" حققت نجاحاً كبيراً في "مركز القيادة والتحكم" بشكل خاص، لافتاً إلى ترحيبهم بالشركات التركية فيما يخصّ حاملات المروحيات وزوارق الدوريات البحرية.

أما مسؤولو وزارة الدفاع الأفغانية، فأبدوا في اللقاءات التي أجروها طوال فترة المعرض اهتماماً كبيراً برادارات "ريتينار" التي تصنعها شركة "ميتيكسان"، إلى جانب منتجات شركة "ألفا إلكترو ميتالين".

وأوضح مسؤولو سريلانكا العسكريون أنهم يرون تركيا شريكاً مهماً في توريد الأنظمة البرية، ويتابعون عن كثب الصناعات الدفاعية التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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