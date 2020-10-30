سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد.. أذربيجان تدمر منظومة صواريخ أرمينية كانت تستهدف المدنيين
نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة مشاهد توثق تدمير منظومة صواريخ سميرتش الأرمينية، كانت تقصف مدنيين أذربيجانيين.
شاهد.. أذربيجان تدمر منظومة صواريخ أرمينية كانت تستهدف المدنيين
عملية تدمير منظومة صواريخ سميرتش الأرمينية بإصابة مباشرة
30 أكتوبر 2020

نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجمعة مشاهد توثق تدمير منظومة صواريخ سميرتش الأرمينية، كانت تقصف مدنيين أذربيجانيين.

وأوضحت الوزارة أن عملية تدمير المنظومة التي تمت بإصابة مباشرة، جرت عصر الخميس.

وكانت تستهدف المنظومة الصاروخية، المدنيين بمدينة بردة الأذربيجانية.

وقتل 25 مدنياً وأصيب أكثر من 70 آخرين، جراء قصف الجيش الأرميني مدينة بردة التي تبعد 60 كيلومتراً عن خط الجبهة، بصواريخ سميرتش تحوي قنابل عنقودية، يومي 27-28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من صباح الاثنين، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، وفق وزارة الدفاع الأذربيجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والثانية في 18 من الشهر ذاته.

وبدأت أذربيجان في 27 سبتمبر/أيلول الماضي عملية عسكرية لتحرير أراضيها المحتلة، وتمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us