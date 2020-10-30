سياسة
3 دقيقة قراءة
كبرى متاجر القدس تقاطع المنتجات الفرنسية
لا تزال حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية آخذة في التوسع في عدد من البلدان العربية والإسلامية، وليست فلسطين والقدس المحتلة بالبعيدة عن ذلك، إذ بدأت كبرى متاجر القدس، بإزالة المنتجات الفرنسية عن رفوفها، دعماً للمقاطعة ورداً على موقف باريس من الإسلام.
كبرى متاجر القدس تقاطع المنتجات الفرنسية
شهدت عدد من أحياء القدس الشرقية مظاهرات ومسيرات نظمها فلسطينيون تنديداً بالرسومات المسيئة للنبي محمد / AA
30 أكتوبر 2020

بدأت كبرى متاجر البيع بالتجزئة في القدس المحتلة، بإزالة المنتجات الفرنسية عن رفوفها، دعماً للمقاطعة التي بدأت في عدة دول إسلامية رداً على موقف باريس من الإسلام.

واستبدلت المنتجات الفرنسية بلافتات كتب عليها: "تمت إزالة المنتجات الفرنسية" و"نصرة لرسول الله، مقاطعة المنتجات الفرنسية"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وشهد عدد من أحياء القدس الشرقية، خلال الأيام القليلة الماضية مظاهرات ومسيرات نظمها فلسطينيون تنديداً بالرسومات المسيئة للنبي محمد، وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتشمل المنتجات الفرنسية التي أزيلت عن الرفوف مواد غذائية متنوعة؛ "تقدر قيمتها بمئات آلاف الدولارات"، حسب مصطفى أبو زهرة، الذي يدير متجراً في حي وادي الجوز في القدس المحتلة.

وقال أبو زهرة: "هذا أقل ما يمكننا كمواطنين ومرابطين في بيت المقدس القيام به، أن نقاطع المنتجات الفرنسية نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأضاف: "نوجه من خلال هذه الخطوة رسالة إلى الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون بأن أوقفوا الإساءة إلى الإسلام والمسلمين".

وأكد أبو زهرة: "هي ردة فعل قد تكون بسيطة ولكن نأمل أن يكون لها صداها في توجيه رسالة إلى الرئيس الفرنسي بأننا لن نقبل الإساءة لمقدساتنا"، وأضاف: "مع الأسف فإن الرئيس الفرنسي ما زال مصراً على الإساءة، إن كان من خلال التصريحات أو من خلال تعهده بنشر الرسومات المسيئة على نحو واسع على الأبنية".

وشهدت فرنسا خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة إلى النبي محمد بوسائل إعلام، وعرضها على واجهات بعض المباني، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية"، ما ضاعف موجة الغضب في العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.

ورداً على حملات المقاطعة بالعالم الإسلامي، قالت الخارجية الفرنسية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إن هذه الدعوات "لا مبرر لها ويجب أن تتوقف فوراً"، غير أن هذه التصريحات لم تؤثر على حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us