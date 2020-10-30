سياسة
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كورونا.. دول أوروبا ستتلقى اللقاح في الوقت ذاته وأكثر من مليوني إصابة جديدة
بينما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على لقاح كورونا في الوقت نفسه، وفقاً لعدد السكان، رصدت منظمة الصحة العالمية أكثر من مليوني إصابة جديدة خلال أسبوع، في أعلى معدل منذ بدء تفشي الوباء.
كورونا.. دول أوروبا ستتلقى اللقاح في الوقت ذاته وأكثر من مليوني إصابة جديدة
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على لقاح ضد كورونا في الوقت نفسه / DPA
30 أكتوبر 2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين الخميس، إن جميع دول الاتحاد الأوروبي ستحصل على لقاح ضد فيروس كورونا الجديد في الوقت نفسه، وفقاً لعدد السكان.

وأضافت رئيسة المفوضية أن "الأولوية ستُعطى لضمان توزيع اللقاح بشكل عادل على أعضاء الاتحاد الأوروبي.. لدي هنا أخبار سارة لكم؛ ستتلقى جميع دول الاتحاد اللقاح في الوقت نفسه، وفقاً لعدد سكانها".

وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي خصص 220 مليون يور لنقل مصابين بكورونا من دوله المتضررة بشدة من الفيروس إلى دول أعضاء أخرى تتوفر في مستشفياتها أسرة فارغة.

في السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء، رصد أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أنه المعدل الأعلى الذي يُسجّل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي الجائحة .

وقال مسؤولون في منظمة الصحة العالمية إن أوروبا تحتاج إلى "تكثيف جدي" لجهود مكافحة الوباء، لكن المنظمة لا تزال متفائلة بأن الدول الأوروبية لن تحتاج إلى فرض إجراءات عزل عام على مستوى البلاد.

وذكرت المديرة الفنية للمنظمة ماريا فان كيرخوف، لدى سؤالها عن تزايد عدد الإصابات في أوروبا: "ما زلنا نأمل أن لا تضطر الدول إلى فرض عزل عام".

وقال خبير الطوارئ في المنظمة مايك ريان: "نحن حالياً في موقف متأخر جداً في احتواء هذا الفيروس في أوروبا، وبالتالي ليكون لنا السبق، سيتطلب الأمر تكثيفاً جديّاً للإجراءات".

والأربعاء، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يرأس قمة استثنائية لزعماء الاتحاد الأوروبي تركز على الوباء، إلى الاستعداد للتحديات اللوجيستية التي من المحتمل أن تعيق طرح أي لقاحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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