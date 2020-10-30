سياسة
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مباحثات أمريكية في إسرائيل لضمان تفوق تل أبيب العسكري بعد التطبيع
اجتمع وزير الدفاع الأمريكي مارك مع نظيره الإسرائيلي بيني غانتس في إسرائيل، وناقشا عدداً من الملفات الأمنية في مقدمتها "ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة".
مباحثات أمريكية في إسرائيل لضمان تفوق تل أبيب العسكري بعد التطبيع
اجتمع وزير الدفاع الأمريكي بنظيره الإسرائيلي للتباحث حول عدد من الملفات الأمنية  / AP
30 أكتوبر 2020

أجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، سلسلة اجتماعات في إسرائيل، لمناقشة ضمان "تفوقها العسكري" إقليمياً في أعقاب توقيعها اتفاقات تطبيع مع دول عربية.

ولدى وصول الوزير مطار بن غوريون في تل أبيب، قادماً من الأردن والبحرين، كان في استقباله نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحسب بيان صادر عن زارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون".

والتقى إسبر برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي استقبله في تل أبيب، وناقشا المخاوف الأمنية بالمنطقة، مجددين التزامهما بالتعاون من أجل مصالح البلدين.

وذكر البيان أن إسبر جدد "التزام الولايات المتحدة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل. واتفق الزعيمان على تحسين العلاقات الأمنية الثنائية".

وتابع: "وتناقشا كذلك حول عملية تطبيع العلاقات المستمرة بين إسرائيل والدول العربية".

كما تناول وزير الدفاع الأمريكي، ونظيره الإسرئيلي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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