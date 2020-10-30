أجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، سلسلة اجتماعات في إسرائيل، لمناقشة ضمان "تفوقها العسكري" إقليمياً في أعقاب توقيعها اتفاقات تطبيع مع دول عربية.

ولدى وصول الوزير مطار بن غوريون في تل أبيب، قادماً من الأردن والبحرين، كان في استقباله نظيره الإسرائيلي، بيني غانتس، بحسب بيان صادر عن زارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون".

والتقى إسبر برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي استقبله في تل أبيب، وناقشا المخاوف الأمنية بالمنطقة، مجددين التزامهما بالتعاون من أجل مصالح البلدين.

وذكر البيان أن إسبر جدد "التزام الولايات المتحدة بضمان التفوق العسكري لإسرائيل. واتفق الزعيمان على تحسين العلاقات الأمنية الثنائية".

وتابع: "وتناقشا كذلك حول عملية تطبيع العلاقات المستمرة بين إسرائيل والدول العربية".

كما تناول وزير الدفاع الأمريكي، ونظيره الإسرئيلي، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين بلديهما.