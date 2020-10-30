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أنقرة تُدين حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية وترفض ربطها بالإسلام، وبوتين يؤكد ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض.

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أنقرة تُدين حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية وترفض ربطها بالإسلام

أعرب كل من وزارة الخارجية التركية، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الخميس، عن إدانتهم الشديدة لحادثة الطعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية. [TRTعربي]

وقدمت الخارجية في بيان، تعازيها لذوي ضحايا الهجوم، راجية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي سبب تبرير قتل الإنسان أو شرعنة العنف، ومن الواضح أن منفذ هجوم وحشي كهذا في مكان مقدس كالكنيسة، لم يلقَ نصيبه من القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية". [الأناضول]

وشدّدت الخارجية على تضامنها مع الشعب الفرنسي، بخاصة أهالي مدينة نيس، في مواجهة الإرهاب والعنف، بسبب فقدان بلادهم عدداً من مواطنيها في إطار مكافحتها أنواعاً مختلفة من الإرهاب. [الأناضول]

بوتين يؤكد ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأرمينيا بالتفاوض

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض في إطار مجموعة "مينسك" وبمشاركة تركيا. [TRTعربي]

وأوضح بوتين في تصريح للصحفيين الخميس، أن النزاعات في إقليم قره باغ بدأت بقضايا عرقية، منوهاً إلى أن الاتحاد السوفييتي لم يتخذ قراراً فعالاً لضمان سلامة الشعب. [TRTعربي]