سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 30 أكتوبر/تشرين الأول 2020
أنقرة تُدين حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية وترفض ربطها بالإسلام / Reuters
30 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

أنقرة تُدين حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية وترفض ربطها بالإسلام، وبوتين يؤكد ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض.

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أنقرة تُدين حادثة الطعن بمدينة نيس الفرنسية وترفض ربطها بالإسلام

أعرب كل من وزارة الخارجية التركية، والناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الخميس، عن إدانتهم الشديدة لحادثة الطعن في كنيسة نوتردام بمدينة نيس الفرنسية. [TRTعربي]

وقدمت الخارجية في بيان، تعازيها لذوي ضحايا الهجوم، راجية الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدة أنه "لا يمكن لأي سبب تبرير قتل الإنسان أو شرعنة العنف، ومن الواضح أن منفذ هجوم وحشي كهذا في مكان مقدس كالكنيسة، لم يلقَ نصيبه من القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية". [الأناضول]

وشدّدت الخارجية على تضامنها مع الشعب الفرنسي، بخاصة أهالي مدينة نيس، في مواجهة الإرهاب والعنف، بسبب فقدان بلادهم عدداً من مواطنيها في إطار مكافحتها أنواعاً مختلفة من الإرهاب. [الأناضول]

بوتين يؤكد ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأرمينيا بالتفاوض

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضرورة حل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان بالتفاوض في إطار مجموعة "مينسك" وبمشاركة تركيا. [TRTعربي]

وأوضح بوتين في تصريح للصحفيين الخميس، أن النزاعات في إقليم قره باغ بدأت بقضايا عرقية، منوهاً إلى أن الاتحاد السوفييتي لم يتخذ قراراً فعالاً لضمان سلامة الشعب. [TRTعربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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