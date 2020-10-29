سياسة
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قوة إسرائيلية تقتحم منزل خطيب الأقصى وتهدّده بالاعتقال بسبب فتوى
اقتحمت قوة إسرائيلية الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وهدّدته بالاعتقال، إذ أفتى الشيخ بحُرمة غناء المسلمين للنشيد الوطني الإسرائيلي، معللاً فتواه باحتواء النشيد على أبيات تزعم ملكية اليهود لكامل أراضي فلسطين.
قوة إسرائيلية تقتحم منزل خطيب الأقصى وتهدّده بالاعتقال بسبب فتوى
اقتحمت قوة إسرائيلية الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وهددته بالاعتقال بسبب فتواه / AA
29 أكتوبر 2020

اقتحمت قوة إسرائيلية الخميس، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، وسط مدينة القدس المحتلة، وهددته بالاعتقال.

وأفاد شهود عيان أن قوة من المخابرات والشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل الشيخ عكرمة، في حي الصوانة وسط القدس، بزعم إصداره تصريحات تدعو إلى الإخلال بالنظام.

وفي وقت سابق الخميس، أفتى الشيخ عكرمة بحُرمة غناء المسلمين للنشيد الوطني الإسرائيلي، معللا فتواه باحتواء النشيد على أبيات تزعم ملكية اليهود لكامل أراضي فلسطين، ومدينة القدس التي تضم المسجد الأقصى، ثالث أهم المقدسات الإسلامية.

ورأى الشيخ عكرمة في حوار خاص مع وكالة الأناضول، أن ترديد البعض للنشيد في دولة الإمارات، هو تعبير عن "جهل" أو "صَهْيَنة".

جاءت تصريحات خطيب المسجد الأقصى بعد أن تكررت في الأسابيع الأخيرة ظاهرة غناء إماراتيين النشيد الوطني الإسرائيلي، أو عزف ألحانه على العود.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما وُقّع يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.

وكان وفد إسرائيلي زار الإمارات قبل التوقيع على الاتفاق، فيما زار وفد حكومي إماراتي إسرائيل بعد التوقيع عليه.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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