سياسة
3 دقيقة قراءة
السودان: اتفاق التطبيع "مبدئي وشفهي" وإجازته النهائية بموافقة البرلمان
أكد وزير الخارجية السوداني المكلَّف عمر قمر الدين الخميس، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مبدئي وشفهي"، موضحاً خلال ندوة بالعاصمة الخرطوم أنه "لا توجد بنود مكتوبة، سيُكتَب الاتفاق لاحقاً، وينزل (يُعرض) على المجلس التشريعي ليوافق عليه أو يرفضه".
السودان: اتفاق التطبيع "مبدئي وشفهي" وإجازته النهائية بموافقة البرلمان
أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين الخميس، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مبدئي وشفهي" / AA
29 أكتوبر 2020

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين الخميس، أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مبدئي وشفهي"، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان.

وقال قمر الدين خلال ندوة بالعاصمة الخرطوم، إن "الاتفاق مبدئي وشفهي للتطبيع مع إسرائيل، ولا توجد بنود مكتوبة، وسيُكتَب الاتفاق لاحقاً، وينزل (ويُعرض) على المجلس التشريعي ليوافق عليه أو يرفضه".

وأضاف: "نعم وافقنا على ربط رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتطبيع مع إسرائيل"، لكنه استدرك بأن "التطبيع لم يكن إملاءً من أي جهة، بل تقدير موقف للخروج من الحلقة الشريرة".

وشدّد على أن السودان عانى وخسر كثيراً بوضع اسمه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال: "السودان يستحقّ رفع اسمه من القائمة، والسودانيون ليسوا إرهابيين".

والجمعة أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وفي اليوم نفسه أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج فيها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

بذلك يصبح السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات والبحرين (2020).

وعقب إعلان التطبيع، أعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

وقوبل تطبيع كل من السودان والإمارات والبحرين برفض شعبي عربي واسع، واعتبره منتقدون خيانة للقضية الفلسطينية، بخاصة في ظل استمرار احتلال إسرائيل أراضي عربية.

وفي رده على سؤال لمراسل وكالة الأناضول بشأن إدارة التوازن في المحاور الخارجية، بخاصة محور الإمارات السعودية مقابل محور قطر، أجاب قمر الدين: "نحن ضد سياسة المحاور، وسنحتفظ بعلاقات جيدة مع كل الدول".

وأضاف: "لم ننجح بالكامل في خلق التوازن المطلوب، ولكن علاقات الدول لا تُبنى على الأمزجة، ليس هناك صداقات وعداوات دائمة، بل صداقات َمشتركة".

وبدأ بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم السلطة خلالها الجيش وائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us