سياسة
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علييف يهنئ أردوغان والشعب التركي بمناسبة عيد الجمهورية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، كما هنأ علييف الرئيس والشعب التركيين بمناسبة الذكرى 97 لتأسيس الجمهورية.
علييف يهنئ أردوغان والشعب التركي بمناسبة عيد الجمهورية
علييف يهنئ أردوغان والشعب التركي بمناسبة عيد الجمهورية / AP
29 أكتوبر 2020

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، العلاقات الثنائية، وملف إقليم قره باغ المحتل، وقضايا إقليمية.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن علييف قدم تهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي بمناسبة الذكرى 97 لتأسيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ شكره للرئيس علييف، مؤكداً استمرار بلاده في الوقوف إلى جانب أذربيجان.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية" في 29 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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