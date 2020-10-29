سياسة
3 دقيقة قراءة
"المهنيين السودانيين": انفراد السلطة بالتطبيع نهج مفارق لتفويضها
ندّد تجمع المهنيين السودانيين بما سمّاه "انفراد السلطة الانتقالية بالتطبيع مع إسرائيل"، معتبراً إياه "نهجاً مفارقاً لتفويضها بالحكم"، مشيرة إلى أن جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظاماً عنصرياً غاصباً وداعما للتطرف والتمييز.
"المهنيين السودانيين": انفراد السلطة بالتطبيع نهج مفارق لتفويضها
تجمُّع المهنيين السودانيين يحذر من استباق السلطة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي في قرار التطبيع مع إسرائيل / AFP
29 أكتوبر 2020

اعتبر تجمع المهنيين السودانيين الخميس، أن انفراد السلطة الانتقالية بالتطبيع مع إسرائيل، نهج مفارق لتفويضها بالحكم.

وحذر التجمع في بيان، من استباق السلطة الانتقالية لتشكيل المجلس التشريعي، وانفرادها بالموافقة على قرار التطبيع مع إسرائيل.

وأوضح البيان أن ذلك "يؤكد انتهاج السلطة الانتقالية نهجاً مفارقاً لتفويضها (...) وسيضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية قبل أن تستفحل وتدخل السودان وثورته في نفق جديد".

وتابع: "جوهر دولة الاحتلال الإسرائيلي يبقى في كونها نظاماً عنصرياً غاصباً وداعماً للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول 2018) التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية".

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية بالسودان ثلاثة مجالس، هي "السيادة"، و"الوزراء"، و"التشريعي" (البرلمان)، غير أن الأخير لم يُشكَّل حتى الآن.

والجمعة الماضية أعلن وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من الحكومة حول ما أورده تجمع المهنيين، إلا أن مجلس الوزراء قال الأحد الماضي، إن ما حدث مع إسرائيل هو "اتفاق مبادئ" بخصوص تطبيع العلاقات إثر مقترح أمريكي، وسيبتّ فيه البرلمان عند تشكيله.

وفي حال توقيعه اتفاقية مع إسرائيل، فسيصبح السودان خامس دولة عربية تقدم على هذه الخطوة بعد الإمارات والبحرين (2020) والأردن (1994) ومصر (1979).

وعقب الإعلان الرسمي، أعلنت عدة قوى سياسية سودانية، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.

ومؤخراً قوبل التطبيع العربي مع إسرائيل برفض شعبي واسع، واعتبره منتقدون "خيانة للقضية الفلسطينية"، بخاصة في ظل استمرار احتلال إسرا ئيل أراضي عربية.

وبدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات أواخر 2022، ويتقاسم السلطة حالياً الجيش وائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، قائد الاحتجاجات الشعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us