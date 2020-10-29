قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، الخميس، في حادثة طعن بسكين في مدينة نيس جنوبي فرنسا، حسب ما نقلته الشرطة الفرنسية.

وقالت شرطة نيس، إن الهجوم وقع في محيط كنيسة "السيدة العذراء" وسط المدينة، عند الساعة التاسعة صباحاً (8:00 ت.غ)"، حسب ما نقلته شبكة BFMTV الفرنسية.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى اعتقال منفذ الهجوم وهو خاضع للاستجواب، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة رويترز إن "إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تقول إنها تلقت طلباً للتحقيق في هجوم طعن في نيس".

من جهته، شدد عمدة مدينة نيس كريستيان إستروسي، على أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي".