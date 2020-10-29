سياسة
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3 قتلى وعدد من الجرحى في حادثة طعن بمدينة نيس الفرنسية
أكدت الشرطة الفرنسية أن مهاجماً قتل ثلاثة أشخاص وأصاب عدداً آخر في كنيسة بمدينة نيس الفرنسية، في حادثة طعن وصفها رئيس بلدية المدينة بـ"العمل الإرهابي".
3 قتلى وعدد من الجرحى في حادثة طعن بمدينة نيس الفرنسية
أشارت الشرطة إلى أنه جرى اعتقال منفذ الهجوم وخاضع للاستجواب / AFP
29 أكتوبر 2020

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، الخميس، في حادثة طعن بسكين في مدينة نيس جنوبي فرنسا، حسب ما نقلته الشرطة الفرنسية.

وقالت شرطة نيس، إن الهجوم وقع في محيط كنيسة "السيدة العذراء" وسط المدينة، عند الساعة التاسعة صباحاً (8:00 ت.غ)"، حسب ما نقلته شبكة BFMTV الفرنسية.

وأشارت الشرطة إلى أنه جرى اعتقال منفذ الهجوم وهو خاضع للاستجواب، دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة رويترز إن "إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب تقول إنها تلقت طلباً للتحقيق في هجوم طعن في نيس".

من جهته، شدد عمدة مدينة نيس كريستيان إستروسي، على أن المعطيات الأولى تشير إلى أن الهجوم "عمل إرهابي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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