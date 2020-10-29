أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الخميس، تكبيد الجيش الأرميني خسائر كبيرة، خلال الاشتباكات التي اندلعت طوال الليل، إثر استهدافه المناطق السكنية رغم وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاشتباكات وقعت بشكل مكثف في جبهات خوجاوند وفضولي وغوبادلي.

وأضاف البيان أن الجيش الأذربيجاني كبد القوات الأرمينية خسائر فادحة في مناطق مختلفة من الجبهة.

وأوضح أنه جرى تدمير دبابتي "تي 72"، ومنظومتي صواريخ "غراد"، و14 مدفعاً من طرازات متنوعة، و6 عربات عسكرية، فضلاً عن عدة مخافر.

وأشار إلى أن الجيش الأذربيحاني تمكن أيضاً من تحييد عدد كبير من الجنود الأرمينيين خلال الاشتباكات، كما أكد أن الوضع على الجبهة تحت سيطرة الجيش الأذربيجاني.

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار اعتباراً من صباح الاثنين، بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم "قره باغ" المحتل.

وخرقت أرمينيا الهدنة للمرة الثالثة على التوالي، باستهدافها وحدات عسكرية أذربيجانية، وقصف مدنيين في مدينة ترتر، وعدة مواقع على خط الجبهة، منها توفوز، وكده باي، وتاش كسن، ومدن فضولي، ولاتشين، بحسب وزارة الدفاع الأذريجانية.

وسبق أن انتهك الجيش الأرميني الهدنة الإنسانية الأولى في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والثانية في 18 من الشهر ذاته.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات و170 قرية.