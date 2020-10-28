قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إنه يتوقع استخدام اللقاح المحلي ضد فيروس كورونا بحلول أبريل/نيسان العام المقبل.

جاء ذلك في تصريح صحفي لقوجة، الأربعاء، عقب إجتماع اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، عُقد في مدينة إسطنبول.

وأضاف قوجة "نتوقع بدء الاختبارات السريرية الأولى للقاح المحلي ضد كورونا الأسبوع المقبل".

وأشار إلى تواصل دراسات 16 لقاحاً محلياً ضد الفيروس في تركيا.

وأوضح: "أتوقع أنه في أبريل/نيسان القادم يمكن استخدام اللقاح المحلي والوصول إلى نقطة مهمة بخصوص 3 أو 4 لقاحات".

وحول الوضع الوبائي لمدينة إسطنبول قال قوجة إن معدل ​​زيادة الإصابات في الأيام السبعة الماضية فيها، أعلى بنسبة 85% من متوسط ​​الشهر الماضي، وهذا مُخيف بالنسبة لمدينة يبلغ تعداد سكانها 16.5 مليون نسمة".

وتابع: "إذا لم نسيطر على الوضع في إسطنبول فإن الوباء سيخرج عن السيطرة "، مشيراً إلى أن مكافحة الفيروس تهُم 83 مليون تركي.

وشدد على أن وسائل النقل العام هي أكبر مصادر الخطر في انتقال الفيروس، حيث غالباً ما لا يمكن الحفاظ على مسافة اجتماعية فيها، وإيجاد حل لذلك سيقلل حتماً من الإصابات.

ودعا الوزير التركي المواطنين الذين تبينت إصاباتهم إلى إعلام الفرق الطبية بذلك، كما دعا الجميع إلى تقليص الخروج من البيوت إلا للضرورة.

وحتى مساء الأربعاء، بلغ عدد المصابين بكورونا في تركيا 368 ألفا و513، توفي منهم 10 آلاف و27 فيما تعافى 319 ألفاً و181، بحسب وزارة الصحة التركية.