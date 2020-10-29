سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020
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خلاصات من TRT عربي: 29 أكتوبر/تشرين الأول 2020
تَقدَّم الرئيس التركي بشكوى للنيابة العامة التركية، ضد كل من رئيس التحرير ورسام كاريكاتير شارلي إيبدو / AA
29 أكتوبر 2020

أهم الأحداث:

تركيا تُدين الرسم الكاريكاتيري لمجلة شارلي إيبدو وتصفه بالـ“الشائن”، وإدانة أممية شديدة لهجوم أرمينيا الدموي على بردة الأذربيجانية.

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تركيا تُدين الرسوم الفرنسية: تمثّل المستنقع القذر لمعاداة الإسلام والأتراك

أدانت الرئاسة التركية الأربعاء، الرسم الكاريكاتيري “الشائن” لمجلة شارلي إيبدو، الذي استهدفت من خلاله الرسول الكريم، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. [TRTعربي]

وقالت الرئاسة في بيان، إن ”الرسم الكاريكاتيري الشائن لمجلة شارلي إيبدو لا يمكن أن يمثل أي شيء سوى المستنقع القذر لمستوى معاداة الإسلام والأتراك الذي تغرق فيه أوروبا أكثر فأكثر يوماً بعد يوم“. [TRTعربي]

وأضافت: ”إن الهدف الوحيد من إعادة المجلة التي تُدعى شارلي إيبدو نشر رسوم كاريكاتيرية مسيئة اليوم هو زيادة مستوى الإهانات ومحاولة استفزاز جديدة لتصعيد مستوى التوتر“. [TRTعربي]

إدانة أممية شديدة لهجوم أرمينيا الدموي على بردة الأذربيجانية

أدانت الأمم المتحدة بشدةٍ الأربعاء، هجوماً دموياً جديداً شنّه الجيش الأرميني على مدينة بردة غربي أذربيجان. [TRTعربي]

وأصابت قنابل عنقودية ملقاة من الأراضي الأرمينية الأربعاء، مركز مدينة بردة، خارج إقليم قره باغ (غربي أذربيجان)، فقتلت 21 مدنياً وأصابت 70 آخرين، حسب النيابة العامة الأذربيجانية. الأناضول]

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم أمين عامّ الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية "تُدين بشدةٍ جميع الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها الهجمات على مدينة بردة والقصف الجاري على ستيباناكرت (عاصمة قره باغ)". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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